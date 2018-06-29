Сана, 29 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс ожидает, что стороны гражданского конфликта в стране сядут за стол переговоров, сообщает 29 июня Al Arabia.

Томас Наст. Перемирие. 1877

«Я бы хотел, чтобы стороны конфликта собрались вместе на следующей неделе», — подчеркнул Гриффитс, добавив, что СБ ООН также соберется для этого важного мероприятия.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2014 года, когда хуситы свергли президента страны Мансура Хади. Опальный глава государства сбежал в Саудовскую Аравию, где получил военную поддержку.

В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.