Москва, 29 июня, 2018, 21:55 — ИА Регнум. «Самая красивая российская болельщица» опровергла слухи о карьере порноактрисы

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Гражданка России Наталья Немчинова, которую называли одной из самых красивых болельщиц ЧМ-2018, опровергла информацию, что она снималась в порнофильмах.

«Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут — неправда», — рассказала Наталья газете «Московский комсомолец».

По ее словам, пять лет назад у нее был молодой человек, с которым они вскоре расстались. Мужчина расстроился и начал мстить девушке, опубликовав в интернете откровенный видеоролик с Натальей. Позднее он выложил ее интимные фотографии.

При этом девушка отметила, что некоторое время снималась как модель — это было её хобби. Однако опыта съемки в порнографических фильмах у неё нет.

Наталья Немчинова приковала к себе внимание еще в начале ЧМ-2018 — девушку описывали как одну из самых красивых болельщиц на трибунах. Она мелькала в российских и зарубежных репортажах. Фото Натальи использовали даже в промоматериалах.

Однако вскоре под постами с её фотографиями начали появляться комментарии, что девушка снимается в порнофильмах. Еще больше шума вокруг Натальи возникло после матча Россия — Египет. На одной из фотографий был виден её паспорт болельщика. По нему фанаты узнали имя девушки, а затем нашли в интернете её снимки, которые и стали поводом для слухов.

Из сети удалили фотографии «самых сексуальных болельщиц» ЧМ-2018

Фотоагентство Getty Images удалило скандальную подборку фотографий «самых сексуальных болельщиц» ЧМ-2018. Исполнительный директор агентства Дон Эйри подчеркнула, что галерея «никак не соответствует ценностям или убеждениям компании».

Она отметила, что сотрудники компании «глубоко убеждены в силе визуальных эффектов» и будут «продолжать делать большую работу по продвижению и созданию более развитого и позитивного изображения женщин».

Галерею удалили с сайта и заменили записью с извинениями:

«Ранее мы опубликовали галерею World Cup 2018: The Sexiest Fans, которая не соответствовала нашим редакционным стандартам. Мы сожалеем об ошибке и удалили её. Есть много интересных историй, рассказывающих о чемпионате мира, и мы признаем, что это не одна из них».

Подборку фотографий также удалили из Twitter, где её распространяли с такой подписью: «Футбол известен как красивая игра, в том числе благодаря её поклонницам. Посмотрите фотографии самых сексуальных из них здесь». В качестве главной картинки агентство выбрало снимок Натальи Немчиновой. После публикации подборки на фотоагентство посыпались многочисленные критические отзывы. Пользователи обвинили авторов галереи в сексизме и унижении женщин.

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«Плохо движущиеся по полю флюгера»: соцсети о матче Россия — Уругвай

Сборная России потерпела поражение на чемпионате мира по футболу — 2018, уступив команде Уругвая со счётом 3:0. Пользователи сети оперативно отреагировали на это событие.

Многие из них посочувствовали российским футболистам и обвинили в поражении «слепых» судей.

«Россия: *чуть-чуть задели уругвайцев, случайно коснулись руки* Судьи: штрафной! карточки! Уругвай: *ставят подножки, хватают за футболки, грубо толкают* Судьи: а? что?» — пишет пользователь Twitter Человеческий, мать вашу.

Другие пользователи признались, что изначально не верили в успех сборной России и обвинили футболистов в продажности.

«Не обидно. Была уверена, что футболисты у нас — плохо движущиеся по полю флюгера. И выигрыши их были спланированными, но миллионы долларов им заплатили», — считает Ольга В.

«Сборная России играет, как я в «Фифу», когда пять минут, вроде, получается, а потом оказывается, что твой джойстик управляет не той командой, на которую ты смотрел», — пишет Султи.

«ВКонтакте» выступил против осуждения российских болельщиц и запустил VKPay

Социальная сеть «ВКонтакте» вынесла предупреждение о «недопустимости оскорбительного поведения» сообществам, посвящённым осуждению романов русских девушек с иностранными болельщиками во время ЧМ-2018.

Одно из таких сообществ — Buceta rosa, в котором состоит 6 тыс. человек. Группу создали после того, как в социальных сетях распространился ролик, в котором гражданка России вместе с бразильскими болельщиками скандирует buceta rosa — с португальского «розовая киска». Девушка приняла слова за обычную футбольную кричалку.

В группе публикуют записи, посвященные неподобающему, по мнению администраторов сообщества, поведению российских девушек — знакомству и общению с иностранными болельщиками. После предупреждения администрации соцсети в паблике удалили большую часть комментариев, а для некоторых постов ограничили возможность комментирования. Также изменилось описание группы. Теперь в нём указано, что «сообщество носит исключительно юмористический характер и не преследует цели оскорбить кого-либо».

Предупреждение получила еще одна группа с похожим названием — «Buceta rosa | Чемпионат мира 2018», в которой состоит более 3,4 тыс. человек. Однако оскорбительные и агрессивные комментарии так и не исчезли из сообщества.

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Еще одна новость этой недели, связанная с «ВКонтакте» — запуск платёжного сервиса VK Pay. Он позволит пользователям оплачивать покупки с помощью своего аккаунта в соцсети.

На первом этапе функция станет доступна всем сообществам «ВКонтакте». Позже в соцсети появится площадка, через которую свои услуги будут предлагать компании-партнеры «ВКонтакте». Со временем функцию оплаты через VK Pay добавят и на сайты партнеров.

В сервисе будет действовать ограничение на вывод наличных — 200 тыс. рублей в месяц, а также на предельную сумму транзакции — 60 тыс. рублей. Пока что покупатели и небольшие продавцы не будут платить комиссию за пользование VK Pay. Однако, если запуск сервиса пройдет успешно, компания может ввести комиссию или начать зарабатывать на сервисе другим способом.

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Флешмоб в поддержку людей с ограниченными возможностями

В сети запустили флешмоб #ЯУчусьВидетьДушу, цель которого — обратить внимание пользователей на отсутствие вежливости и толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями. Акцию запустила Ника Злобина — приёмная мать 5-летнего Рустама, у которого множественные пороки развития.

https://www.instagram.com/p/BkQQshAnJeb/

Девушка решила устроить флешмоб после того, как в детской комнате центра услуг над её ребенком смеялись и издевались другие дети. Всё это видели их родители. Некоторые даже наблюдали за происходящим с улыбкой.

«Я не хочу жить в обществе, где на человека с инвалидностью тыкают пальцем, смеются над внешностью и сыплют издевки, что он не «такой, как все». Я не хочу жить в обществе узкомыслящих людей, где внешность — основа общения. Давайте разговаривать о людях с особенностями с детьми, друзьями, знакомыми, близкими людьми. Давайте вместе попробуем обратить внимание всех нас!» — призвала Ника в своём Instagram.

К флешмобу присоединились уже более 3,6 тыс. человек. Пользователи публикуют в Instagram слова поддержки Рустаму и его матери и рассказывают собственные истории.

https://www.instagram.com/p/BkQc1qqBQVL/

«Имея ребёнка с неординарной внешностью, я уже привыкла к реакции детей. Но до сих пор меня дёргает от глупых вопросов взрослых и бестактности! Люди! Мы все разные, и пора начинать воспитывать себя. Воспитывать в себе терпимость, толерантность, уважение», — пишет Надежда Ч.

Некоторые пользователи предложили показать своим детям фотографию Рустама и объяснить им, какое поведение недопустимо по отношению к инвалидам.

«Как отреагируют ваши дети? Покажите им фото, посмотрите на реакцию. Пока не поздно. Пока ещё можно их научить доброте», — пишет Юлия.

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«Яндекс» начал новую эры рекламы

«Яндекс» совместно с разработчиком рекламных решений Addreality запустили продажу рекламы по модели programmatic с использованием технологии распознавания лиц.

Первым партнёром проекта стала сеть аптек «Асна». В ближайшее время в аптеках установят 70 рекламных экранов. Если эксперимент окажется успешным, компания установит еще 2 тыс. экранов. Технологию тестировали также в супермаркетах сети «Виктория».

На каждом рекламном экране есть видеокамера, которая фиксирует зрителя и определяет его пол, возраст и другие характеристики. После определения типа зрителя «Яндекс.Директ» подбирает релевантное для него объявление.

Экраны устанавливает владелец помещения. Технологию распознавания предоставляет Addreality, а рекламу продаёт «Яндекс». Рекламодатели, в свою очередь, платят за показы таргетированной рекламы. Например, если кампания нацелена на женщин от 25 до 35 лет, а перед панелью находятся женщина 28 лет, женщина 35 лет и мужчина 30 лет, то система засчитает два показа.

Представители проекта отмечают, что используют для подбора рекламы только обезличенные данные пользователей. Система не идентифицирует отдельных покупателей, не записывает всех проходящих мимо экрана людей и не использует персональные данные.

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В Instagram теперь можно созваниваться

Социальная сеть Instagram добавила в приложение функцию видеозвонка. Помимо этого, сервис выпустил новые фильтры для фотографий.

«Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона», — говорится на официальном сайте Instagram.

В видеочате можно будет одновременно общаться только с четырьмя людьми, но без временных ограничений. При этом во время беседы можно продолжать публиковать истории, загружать в свою ленту фотографии или переписываться с другими пользователями.

Также Instagram выпустил новые фильтры для снимков, созданные певицами Арианой Гранде и Ариэль Мартин, видеоблогером Лизой Коши, NBA и Buzzfeed.

В России будут штрафовать поисковики за ссылки на запрещённые сайты

Президент РФ Владимир Путин 28 июня подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, поисковые системы в России будут штрафовать за размещение по запросам ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на территории РФ по решению суда.

За выдачу поисковыми машинами ссылок на анонимайзеры граждан будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица — от 500 до 700 тыс. рублей.

Также поисковики будут штрафовать за непредоставление доступа к информационной системе Роскомнадзора с перечнем заблокированных сайтов. Закон вступит в силу через 90 дней с момента его подписания.

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Facebook защитит пользователей от спойлеров

Facebook тестирует функцию Snooze — «Отложить». Пользователи смогут ввести список нежелательных слов, и социальная сеть скроет все посты с их наличием.

Компания надеется, что таким образом пользователи не наткнутся на спойлеры к фильмам, сериалам или на результат игры любимой команды. При этом другие пользователи смогут спокойно выкладывать контент на эти темы.

Уточняется, что стоп-лист с нежелательными словами будет действовать в течение 30 дней. По истечении срока его нужно будет обновить. Также стоп-лист можно будет отключить в любое время.

Twitter введёт обязательное подтверждение аккаунтов

Социальная сеть Twitter в рамках борьбы с недобросовестными пользователями и с бот-аккаунтами введет обязательное подтверждение регистрации новых аккаунтов через электронную почту и телефонный номер.

По мнению вице-президента Twitter Дела Харви и руководителя отдела компании по безопасности Йоеля Рота, требование подтверждать личность пользователей позволит бороться с агрессивным контентом и спамом.

«Это важное изменение для защиты от людей, которые пытаются воспользоваться нашей открытостью», — подчеркивается в сообщении.

Изменения вступят в силу до конца этого года.