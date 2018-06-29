Домодедово, Московская область, 29 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Пассажир, заявивший о наличии у него взрывного устройства, задержан в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов в интервью РБК.

Аэропорт Домодедово

«Угрозы (для пассажиров и персонала аэропорта) выявлено не было, — сказал пресс-секретарь аэропорта. — Пассажир был передан правоохранительным органам».

Власов добавил, что данный инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

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