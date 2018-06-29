Пассажир в аэропорту Домодедово заявил о наличии у него бомбы
Домодедово, Московская область, 29 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Пассажир, заявивший о наличии у него взрывного устройства, задержан в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов в интервью РБК.
Аэропорт Домодедово
«Угрозы (для пассажиров и персонала аэропорта) выявлено не было, — сказал пресс-секретарь аэропорта. — Пассажир был передан правоохранительным органам».
Власов добавил, что данный инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.
Читайте также: Установлена личность хулигана, «заминировавшего» самолёт в Анапе
А также: В Россию не приедут более тысячи английских футбольных хулиганов