Казань, 29 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Сборная Франции по футболу прибыла в Казань на матч 1/8 финала мирового первенства с командой Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Франции

Матч пройдёт на стадионе «Казань Арена» 30 июня и станет первым, в котором будет определён участник четвертьфинала чемпионата мира. Победитель этого матча сыграет с победителем встречи Уругвай — Португалия.

Напомним, Франция заняла первое место в группе С, одержав две победы — над Австралией (2:1) и Перу (1:0) — и сыграв вничью с Данией (0:0).

Аргентина, в свою очередь, стала второй в группе D, сыграв вничью с Исландией (1:1), затем разгромно проиграв Хорватии (0:3) и вырвав победу у Нигерии (2:1).

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