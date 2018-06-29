Екатеринбург, 29 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Екатеринбургская епархия повторно проиграла иск к свердловскому мингосимущества. Арбитраж отказался отдавать церковникам здания трёх колледжей Екатеринбурга.

Ωméga * Порочный круг

Напомним, епархия стремится получить здания мужского хорового на проспекте Ленина, 13, экономико-технологического на Декабристов, 58, а также монтажного колледжей по Декабристов, 83. Тяжба длится с 2017 года. Вначале церковники обратились в министерство и потребовали отдать им колледжи. Но министерство отказало. Тогда церковники подали в арбитражный суд. И он вынес решение: в иске отказать.

Апелляционный суд подтвердил решение предыдущей инстанции. А вот суд Уральского округа решил иначе и распорядился направить дело на новое рассмотрение.

В свердловском арбитраже оно и состоялось сегодня, 29 июня. И истец снова потерпел поражение. Теперь у епархии есть месяц на обжалование решения. Решит ли она снова воспользоваться своим правом или, наконец, оставит борьбу, покажет время.