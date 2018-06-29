Москва, 29 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Граждане России и других стран получили для посещения стадионов ЧМ-2018 полтора миллиона паспортов болельщика. Об этом сообщает 29 июня пресс-служба Минкомсвязи РФ.

Паспорт Болельщика

«Паспорт болельщика получила 871 тыс. граждан России, 60 тыс. граждан Китая, 49 тыс. граждан США», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что мексиканцы получили около 43 тыс. FAN ID, жители Аргентины — 35,9 тыс. Бразильцам, колумбийцам, немцам и перуанцам выдано 32, 29, 28,6 и 26 тыс. паспортов болельщиков соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил 29 июня, что Россия проводит «потрясающий ЧМ-2018».

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