Токио, 29 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. 29 июня парламент Японии принял законопроект, который ограничивает максимальное число сверхурочных часов работы до 100 в месяц. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Цитата из аниме «Служащий». реж Ямамото Ясутака. 2013. Япония Нервный срыв на работе

Также закон меняет систему труда для квалифицированных специалистов: они будут получать свой заработок по достижениям, независимо от затраченных на работу часов. По мнению правящей «Либерально-демократической партии», закон поможет трудящимся раскрыть свой потенциал и приведет к еще большему росту японской экономики.

«Новое законодательство требует, чтобы рабочие могли совмещать свою трудовую жизнь с заботой о детях и престарелых», — сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По данным министерства труда Японии, в течение 2015 года в стране произошло 2159 самоубийств из-за причин, связанных с занятостью, 675 — из-за постоянной усталости. Культ работы в Японии приводит к инсультам и стрессам на рабочих местах. Явление отразилось в языке: слово «кароши» обозначает смерть от переутомления.