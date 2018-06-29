Донецк, 29 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Украинские власти намерены использовать частные военные компании из Соединенных Штатов и Польши для «силового возвращения» Донбасса под контроль Киева, заявил 29 июня глава пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

По его словам, в мае-июне власти Украины провели тайные переговоры с руководством международных частных военных компаний для привлечения более тысячи наемников, задачей которых будет прорыв обороны на горловском или дебальцевском направлениях.

Напомним, в апреле 2014 года в Донбассе вспыхнула война после того, как жители региона не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые украинские власти направили национальные батальоны и ВСУ против мирных жителей Донбасса.

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