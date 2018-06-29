Москва, 29 июня, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В предстоящие выходные (30 июня и 1 июля) в российской столице ожидаются грозы, дождь и сильный ветер. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Град

"В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днём с грозами, местами с сильными, со шквалами и градом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столбики термометров в столице днем поднимутся до +28°, ночью в городе —до +19°.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 29 июня в Москве ожидается теплая погода без осадков.

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