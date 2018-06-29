Вашингтон, 29 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен вывести Соединённые Штаты из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он неоднократно заявлял чиновникам Белого дома, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорам по этому вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Американский лидер, по словам источника, не раз отмечал, что не знает и не понимает, почему страна является членом ВТО, считая, что организация создана остальными странами, чтобы «губить США». При этом высказывался Дональд Трамп по этому вопросу в очень грубой форме.

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Источник отмечает, что выход США из ВТО «поставит нас как страну в очень плохое положение».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент США Дональд Трамп раскритиковал условия членства Соединённых Штатов во Всемирной торговой организации (ВТО), назвав сделку «плохой». Глава Белого дома при этом отметил большую эффективность и выгоду двусторонних сделок.