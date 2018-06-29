Москва, 29 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Спортивные площадки не должны использоваться для выражения «политических символов». Об этом на конференции в московском пресс-центре заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в РФ Славенко Терзич, комментируя поведение швейцарских футболистов на матче с Сербией, сообщает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

(сс) Cosmitor Настольный футбол

«Я не выражаю официальную позицию государства, я сегодня выступаю скорее как простой зритель, хотя я официальный представитель государства. Наша позиция спокойная, и мы не хотим разжигать конфликты между народами и государствами. Сербия уже много раз заявляла, что хочет мира и спокойствия на Балканах. К сожалению, ФИФА должна разбираться в конфликтах. Это плохо, не надо спортивную площадку стадиона использовать для каких-то политических символов», — заявил Терзич.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала футболистов сборной Швейцарии, которые в матче с командой Сербии показали жест, напоминающий двуглавого орла с герба Косово. Спортсмены являются этническими албанцами и таким образом отпраздновали гол, забитый в ворота противника. Сербские болельщики расценили это как политическую демонстрацию, так как Сербия не признает независимости Косово.

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По решению федерации, футболисты Джердан Шакири и Гранит Джаки не будут дисквалифицированы, однако должны выплатить штрафы в размере 10 000 франков каждый. Штраф в размере 5 000 франков выплатит также капитан швейцарской сборной Штефан Лихтштайнер. Кроме этого, ФИФА решила оштрафовать Футбольный союз Сербии на 54 000 за поведение сербских фанатов на мачте.