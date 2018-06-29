Лондон, 29 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В Лондоне состоялась жеребьёвка мужской части сетки Уимблдонского турнира. Об этом 29 июня сообщается на сайте турнира.

Теннисный шар

Швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, встретится с сербом Душаном Лайовичем. Второй номер посева испанец Рафаэль сыграет с представителем Израиля Дуди Села.

Из российских теннисистов Михаил Южный выйдет на корт с хорватом Иво Карловичем. Даниил Медведев также встретится с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Кроме того, Евгений Донской сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером. Карен Хачанов померится силами с испанцем Давидм Феррером.

Напомним, Уимблдонский турнир, являющийся третьим в серии турниров Большого шлема, пройдёт со 2 по 15 июля.