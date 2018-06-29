Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 15:09 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене начали выдавать чеки при покупке жетонов и проездных документов в кассах, а также в автоматах по продаже жетонов и продаже и пополнению проездных билетов. Пассажиры, не привыкшие к такому правилу, сорят не нужными им чеками в вестибюлях.

Https://twitter.com/JulieShavel Чеки, брошенные в метро. Фото со страницы Юлии Шавель в Twitter

«Метрополитен начал выдавать чеки на все виды продукции. И в кассах и в автоматах, этот сервис уже работает. Пассажиры не стесняются выбрасывать чеки прямо в вестибюле», — констатирует пресс-секретарь петербургской подземки Юлия Шавель, опубликовав фото с брошенными чеками в своем микроблоге.

Выдача чеков началась в соответствии с нормами федерального законодательства, регулирующими применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт.

В настоящее время идет тестирование системы выдачи чеков в рабочем режиме.

«Просим соблюдать чистоту и порядок в кассовых залах и, по возможности, забирать кассовые чеки с собой. Благодарим за понимание», — обращается к пассажирам Петербургский метрополитен.