Ярославль, 29 июня, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Департамент туризма Ярославской области заказал сувенирной продукции на 500 тысяч рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Ярославия — Среднерусская Гардарика

В составе лота 40 настенных часов «Ярославия» и 20 шейных подушек для сна. Причем подушки для сна должны быть тщательно продуманы.

«Дизайн-макет подушки разрабатывается исполнителем на основе визуальной туристической айдентики Ярославии (далее — брендбук). Исполнитель предоставляет не менее 3 вариантов дизайн-макетов», — говорится в техническом задании.

Речь идет о новом бренде Ярославской области, который был разработан в 2017 году. Главными его слоганами являются «Ярославия — Среднерусская Гардарика» и «Ярославия — украшение России». Разработчики бренда также дали рекомендации по использованию брендбука в сувенирной продукции.

Одним из примеров было карманное зеркальце для солнечных зайчиков. В соответствии с этими рекомендациями департамент туризма закупает также 1000 карманных зеркал в деревянной оправе. Помимо этого, в составе закупки 30 шелковых шейных платков «Ярославия», 50 комплектов игры «Пятнашки», дорожные сумки, чехлы для чемоданов и держатели для бумаг, флешки и прочее.

Как купленная за бюджетный счет эта продукция не подлежит продаже — ее чиновники будут дарить на различных мероприятиях. В массовой продаже сувениров с использованием бренда Ярославской области пока нет. Продавцы сувениров эксплуатируют традиционные ярославские символы — медведя, храмы и изразцы. Но, возможно, впоследствии идеи «Среднерусской Гардарики» шагнут и в массовый туризм.