Москва, 29 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер России, член попечительского совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович будет развивать этот вид спорта и заключать контракты независимо от результатов выборов главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), об этом он заявил 29 июня на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

По его словам, есть организации, которые могут вложить свои деньги в развитие шахмат. Дворкович отметил, что у него есть опыт в организации соревнований, в том числе турнир памяти восьмого чемпиона мира по шахматам Михаила Таля.

Напомним, бывший вице-премьер РФ выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФИДЕ, которые состоятся в начале октября 2018 года. Российская шахматная федерация единодушно поддержала выдвижение Дворковича.

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