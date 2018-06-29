Курск, 29 июня, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Депутаты Курского городского собрания на внеочередном заседании 28 июня уточнили параметры бюджета Курска на 2018 год. Как сообщила пресс-служба горсобрания, на 2 млн 948,9 тыс. рублей увеличился объем финансовой помощи из областного бюджета — это субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства и фермерских хозяйств, помощь пострадавшим от пожаров.

На улицах Курска

Налоговые и неналоговые доходы увеличились на сумму 85 млрд 710 тыс. рублей. С учетом этих изменений утвержден объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год в сумме 3 млрд 9 млн 113,4 тыс. рублей.

В результате уточнения параметров бюджета города на 2018 год его объем увеличен на 88 млн 671,9 тыс. рублей и составит по доходам 8 млрд 528 млн 7,9 тыс. рублей, по расходам — 8 млрд 881 млн 581,9 тыс. рублей.

Дополнительные средства направят на ремонт, благоустройство памятников и городских территорий к 75-летию Победы на Курской Дуге, на ремонт образовательных и спортивных учреждений, а также на программу переселения из ветхого жилья и закупку пяти электробусов для областного центра.