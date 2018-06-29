Ереван, 29 июня, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Армении комиссия по реформированию избирательного кодекса решила перейти к 100-процентной пропорциональной избирательной системе с так называемыми закрытыми списками во время парламентских выборов, то есть так, как того требовала оппозиция и представители гражданского общества в 2017 году.

Photolure Выборы в Армении

Эта система позволит сделать выборы максимум политическими, так как избиратель голосует только за политические партии, а не за отдельного кандидата.

По словам председателя комиссии, первого вице-премьера Арарата Мирзояна, такая система позволит не только по-максимуму политизировать выборы, но и установить чёткие квоты для женщин. Кроме того, комиссия предлагает больше не использовать на выборах ручки, что давало возможность следить, как голосовал избиратель.

Комиссия, в которую входят представители правительства, гражданского общества, независимые эксперты, а также члены ЦИК, также решила снизить проходной порог на парламентских выборах на 1% для партий и блоков. Предлагается для партий установить порог в 4%, а для блоков — 6%.

По словам Мирзояна, обсуждались также и другие варианты вплоть до отмены проходного порога, но с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и других факторов было принято подобное решение.

Что касается отмены так называемой рейтинговой системы, которая действовала на выборах 2017 года, когда, кроме республиканских списков, политические силы выдвигали кандидатов также по региональным, то, как сказал Мирзоян, в идеальном общественном строе рейтинговая система с теоретической точки зрения является довольно хорошей системой, но, исходя из конкретных реалий, в данный момент ее нормальное применение в Армении невозможно. В качестве доказательства первый вице-премьер привел пример прошлогодних парламентских выборов.

ИА REGNUM уже сообщало, что помимо комиссии при премьер-министре в парламенте Армении создана рабочая группа, в которую вошли по три представителя от всех четырех парламентских политических сил. В дальнейшем планируется, что обе комиссии объединят усилия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, еще до прихода к власти, во время митингов, а также после того, как стал главой правительства, неоднократно заявлял, что проведение внеочередных парламентских выборов будет приоритетом для нового правительства Армении.

В программе правительства Пашиняна отмечается, что Национальное собрание Армении шестого созыва не отражает реальный настрой населения Армении, реальный баланс сил, что делает обязательным проведения внеочередных парламентских выборов.