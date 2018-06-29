Вашингтон, 29 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Американский журналист и публицист Макс Блюменталь в своем докладе о ситуации в Никарагуа возложил ответственность за происходящие в стране события на Вашингтон, сообщает агентство Prensa Latina 29 июня.

Дядя Сэм

По мнению Блюменталя, противостояние в Никарагуа является не стихийным социальным взрывом, а подчиняется строгой стратегии, разработанной США. План по свержению правительства центральноамериканской страны был создан двумя органами — Агентством США по международному развитию (англ. USAID) и Национальным фондом демократии (англ. NED). В докладе также рассказывается о роли Вашингтона в ситуации в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, венесуэльский политолог Эрнесто Вонг назвал события в Никарагуа, развернувшиеся с середины апреля этого года, «типичной цветной революцией по типу украинского майдана». Число погибших за время беспорядков превысило сотню, ранены около полутора тысяч человек.