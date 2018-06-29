Ярославль, 29 июня, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Заячий-Холм Гаврилов-Ямского района Ярославского области переедет в здание бывшей сельской администрации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении ОНФ. Сейчас ФАП располагает в старом щитовом домике без фундамента, который внешне напоминает сарай. Дыры в стенах пропускали ветер и их заложили рулонами с сеном.

Ярославский ОНФ Дыры закладывали сеном, чтобы спастись от холода

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с координатором проекта «Народная оценка качества» Виктором Климовым побывали в Заячье-Холмском ФАПе в апреле этого года и попытались решить вопрос с местными властями. Депутаты упорно игнорировали просьбы главврача центральной районной больницы передать под нужды здравоохранения здание бывшей сельской администрации.

Общественники озвучили проблему на круглом столе по доступности медицинских услуг в области и попросили о помощи правительство региона. Чиновники взяли ситуацию на контроль и только после этого дело сдвинулось с мёртвой точки.

Депутаты муниципального совета поселения согласились передать здание бывшей сельской администрации в областную собственность, а заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев пообещал, что после ремонта в здании разместится ФАП. Ориентировочно на это потребуется два месяца.