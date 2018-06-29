Оренбург, 29 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В Оренбурге чествовали лучших выпускников школ региона и вручали награды учителям, подготовившим по два и более стобалльников. Сегодня, 29 июня, в СКК «Оренбуржье» состоялся губернаторский бал «Золотая Россия», в котором приняли участие выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получившие аттестат с отличием, победители областных и всероссийских предметных олимпиад. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре Оренбургской области, ведомством в 2018 году делался упор, чтобы результаты экзаменов превзошли предыдущий 2016/2017 учебный год на два балла по каждому предмету.

Kremlin.ru ЕГЭ

На практике по каждому предмету показатели ЕГЭ превышены на 3−5 баллов. О чём публично объявил 29 июня министр образования региона Вячеслав Лабузов и выразил слова признательности выпускникам.

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин отметил, что в этом году со школой прощаются более 8 тысяч учащихся. Из них 1010 выпускников 11-х классов награждены медалью «За особые успехи в учении», 71 выпускник по результат ЕГЭ получил 100 баллов по одному или нескольким предметам, 791 — победитель и призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских конкурсов, соревнований 2017−2018 года.

«Это результат вашего упорного каждодневного труда, это начало дороги в большую жизнь, в которой это ваши первые награды. Благодаря вашим стараниям Оренбургская область входит в пятерку регионов по сдаче ЕГЭ — выше наших результаты только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — сказал Балыкин.

Выпускница школы №2 Кувандыка Елизавета Глазова — одна из тех, кто вложил частицу своего труда в этот успех. Золотая медалистка считает, что даже готовиться к экзаменам было не так сложно, как ждать результаты ЕГЭ.

«Экзамены оказались по силам, потому что рядом были учителя, которые не просто делились знаниями по предметам, а готовили к трудностям, переживали за нас и готовы были всегда прийти на помощь», — отметила выпускница.

Сто баллов по русскому языку получили 38 выпускников 11-х классов, более трети участников этого экзамена продемонстрировали высокие результаты (2584 человека из 7656). 68% выпускников, сдавших экзамен по математике базового уровня, получили отметку «отлично». Как и в 2017 году, значительное число участников ЕГЭ по математике профильного уровня — 130 — получили по данному предмету высокие результаты (от 81 балла), один выпускник — 100 баллов. На ЕГЭ по обществознанию максимальный результат продемонстрировали 11 выпускников школ области, на ЕГЭ по химии — 15, по истории — 3, по информатике — 4.

Для выпускников, учителей и родителей состоялся концерт с участием заслуженного артиста России Алексея Глызина. Вёл программу шоумен Тимур Родригез.