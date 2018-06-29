Мурманск, 29 июня, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Сегодня в Мурманске была официально закрыта первая международная эконеделя ECOWeek Barents — 2018, приуроченная к 25-летию Совета Баренцева (Евроарктического) региона и собравшая на прямой диалог ведущих экологов, экспертов, представителей власти и журналистов.

Фото предоставлено организаторами мероприятия ЭКО-пресс

Логотип ECOWeek Barents — 2018

В течение трех дней в норвежском Киркинесе и в российских городах Никеле и Мурманске проходили встречи, выставки, дискуссии и «круглые столы» первой Экологической недели Баренц-региона, в процессе которых обсуждались уникальные «зеленые» технологии, кипели жаркие споры, высказывались невероятные теории, сталкивались подчас противоположные мнения и позиции участников из России и Норвегии. Организатором этого уникального форума стала Экологическая палата России, которая поддержала инициативу ведущих национальных НКО, направленную на поиск новых программ взаимодействия. Однако во всех без исключения выступлениях участников форума выражалась обеспокоенность судьбой общей арктической территории и стремление за счет совместных усилий улучшить экологическую ситуацию в Баренцевом регионе.

На фоне мощного инвестиционного бума, который в последнее время переживает Баренцев регион, крайне актуальным становится вопрос сбережения уникальной природы европейской Арктики. Особую роль в этом процессе играют некоммерческие организации, задача которых — объединить усилия с крупным бизнесом и государственными структурами, мотивировав их к более активному участию в экологических инициативах.

«У стран Баренц-региона во многом одинаковые экологические проблемы, решению которых мешает различие интересов бизнеса, власти и экологов. Новый формат, формат открытого диалога, поможет обозначить наиболее важные задачи и наметить пути сотрудничества ради сохранения арктической природы», — сказал ТАСС один из координаторов эконедели Тимофей Суровцев.

Дополнительные усилия были предприняты и лидерами журналистского сообщества России — впервые на подобном европейском саммите российские средства массовой информации выступили единым игроком международного информационного поля — в этом качестве выступила новая российская ассоциация журналистов-экологов «Эко-пресс». «Диалог журналистов с красной строки» — такую стратегию для СМИ стран Баренцева региона «Эко-пресс» предложила в ходе панельной дискуссии в норвежском Киркенесе.

Фото предоставлено организаторами мероприятия ЭКО-пресс

В первый день форума генеральный консул России в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно открыл в Центральной городской библиотеке норвежского города символическую фотовыставку, приуроченную к 25-летию основания Совета Баренцева региона. В экспозицию устроители собрали уникальные фотоработы, героями которых стали представители арктической флоры и фауны.

В тот же день участники форума переместились в норвежскую часть интернационального заповедника — экологический центр Биофошк Сванховд. Здесь прошла стратегическая сессия на тему «Зелёная дипломатия НКО: от локальных экологических проблем к устойчивому развитию Баренц-региона», а также диалог журналистов.

Фото предоставлено организаторами мероприятия Открытие выставки

В ходе дискуссии было выявлено несколько серьезных проблем, которые касаются всех стран региона. Как отметил в своем выступлении Александр Водяник, эксперт программы «Комфортная среда» проектного офиса развития Арктики и помощник секретаря Общественной палаты РФ, экологическая ситуация в странах Северной Европы достаточно напряженная.

«Почему-то считается, что экологические проблемы есть только на российской территории Баренцева региона, что абсолютно неверно! К сожалению, горная добыча везде приводит к одному — отвалам, выбросам. Однако почему-то именно норвежские предприятия свои шахтные отходы, так называемые хвосты, выбрасывают во фьорды, что вредит всей экосистеме. А ведь там — целый набор тяжелых металлов, таких, как цинк, свинец, никель, ртуть и медь. Это крайне беспокоит местных жителей, это касается и нас — ведь морские течения разносят соединения тяжелых металлов далеко за пределы Норвегии, в том числе и в сторону России. Для наших предприятий в Заполярье проблема утилизации отходов горной промышленности тоже существует, но вреда экосистеме Баренцева моря российские компании не наносят. Пустую породу складывают в открытые хранилища, надеясь со временем извлечь из них больше полезных веществ. Поэтому сохранность хрупкой арктической экосистемы в полной мере зависит и от наших соседей», — сказал он.

А почетный гость форума, ведущий норвежский эколог Курт Оддекалв выразил обеспокоенность тем, что сейчас крайне больная тема для Баренц-региона — это микропластик:

«Я всех призываю помочь и присоединиться! В этом году мы собрали 120 кубометров пластика. Мы садимся на судно, отправляем его на острова и собираем там пластик. Недалеко от места, где я живу, недавно на берег выбросился кит, в котором нашли очень много пластика».

Эколог еще раз обратил внимание участников на проблему, которая также все более обостряется: это норвежские рыбозаводческие предприятия, которые продолжают практиковать варварский промышленный метод разведения лосося.

«Представьте себе стадо из 80 тыс. свиней, чьи отходы ежедневно сваливают вдоль наших берегов — таков ущерб от жизнедеятельности норвежских предприятий аквакультур, разводящих искусственного лосося, которые отравляют не только наши фьорды, но и травят людей токсичной рыбой».

Основная проблема экологического движения в Норвегии, по мнению Курта Оддекалва, — это застой, жесткая цензура и, как следствие, — отсутствие революционного развития.

«Я раньше встречался несколько раз в год с журналистами, а теперь мне запретили это делать. Если хочешь сделать революцию — нужны и идеалисты, и журналисты. Идеалист у вас есть, а вот журналистов не хватает. Они все ушли в Фейсбук» — посетовал норвежец.

Фото предоставлено организаторами мероприятия Курту Оддекалву вручается диплом — «За многолетний вклад в защиту экологии Баренцева региона»

Следующий день участники Международной эконедели Баренцева региона начали с панельной дискуссии «25 лет сотрудничества: экология как точка роста евроарктического региона». Дискуссия проходила в визит-центре заповедника «Пасвик» города Никель (Россия). Открывая дискуссию на правах хозяина, директор визит-центра Владимир Чижов представил экологам и журналистам презентацию заповедника, после чего участники перешли к тематическим докладам.

Вице-президент НКО «Национальный экологический порядок» Владимир Хватов предложил рассмотреть концепцию создания транспортной экозоны на Кольском полуострове. По его видению, хорошая транспортная инфраструктура создаст совершенно иную экологическую обстановку, а также станет хорошим примером сотрудничества экологических НКО с государственными структурами.

Александр Водяник обозначил Арктику как пространство знаний. Он подчеркнул, что ландшафтная рекультивация земель чрезвычайно важна для всех арктических стран, для ее реализации в России уже существуют программы 3D-моделирования и геоинформационные системы.

О важности фактора «зеленой» дипломатии с активным участием НКО выступил Игорь Динес. Он отметил, что только целевые НКО могут не только создать необходимый барьер для вертикально интегрированных международных корпораций, стремящихся любыми способами к освоению природных богатств Арктики, но еще и предоставить независимую и объективную экспертизу правительствам всех арктических стран. Он также предложил активно работать над изменением законодательства в части побуждения корпораций, работающих в Арктике, увеличивать свои вклады в финансирование развития территорий.

Завершилась Эконеделя в Мурманске — здесь для участников форума была проведена масштабная экскурсия по городу, в рамках которой гости ознакомились с его достопримечательностями и посетили легендарный ледокол «Ленин».

Фото предоставлено организаторами мероприятия Совместная фотография участников Эконедели

Сопредседатель российской экологической палаты Владимир Коптев-Дворников видит широкие перспективы для подобных проектов:

«Мы наблюдаем интересную ситуацию, когда общественность своими силами активизирует работу большого межправительственного института. Мы рассчитываем, что после завершения Эконедели в приграничных территориях стран — участниц СБЕР (Совет Баренцева (Евроарктического) региона, — прим. ИА REGNUM ) возникнет постоянный обмен между активистами зеленых движений».

Эксперты и политологи отмечают, что сегодня в Баренцевом регионе именно экологические НКО являются одними из наиболее активных и результативных участников гражданского общества и постепенно берут на себя функции, с которыми не справляются государственные структуры. Приобретая, таким образом, все большую значимость в решении острых социальных проблем, связанных с качеством жизни населения европейской Арктики.

Подробно о мероприятии — на eco-week.ru