Ярославль, 29 июня, 2018, 14:42 — ИА Регнум. «Партия Роста» примет участие в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом было заявлено 28 июня на встрече лидера партии, уполномоченного по правам предпринимателей при президенте Бориса Титова с ярославским активом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском региональном отделении «Партии Роста».

Встреча Бориса Титова с активом «Партии Роста» в Ярославле

Отделение «Партии Роста» было создано в Ярославле в 2017 году. Борис Титов положительно оценил работу однопартийцев, особенно отметив деятельность рыбинского предпринимателя, лидера местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ильи Коршунова. Коршунов был доверенным лицом Титова на выборах президента, и в Ярославской области бизнес-омбудсмен показал один из лучших результатов по стране.

Ярославская область станет одним из нескольких регионов, где «Партия Роста» примет участие в осенней избирательной компании. Илья Коршунов пойдет на выборы в Рыбинске. Также обсуждаются кандидаты, которые будут выдвинуты в Ярославле. Все они являются предпринимателями. В ближайшее время партия проведет региональную конференцию и выдвинет претендентов на места в областной думе официально.

Борис Титов в Ярославле принимал участие в межрегиональном совещании уполномоченных по правам предпринимателей.