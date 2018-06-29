Москва, 29 июня, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% никак не скажется на ценах на социально значимые товары и необходимые продукты питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») по итогам обсуждения изменений налогового законодательства на встрече профильного комитета с представителями бизнеса.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Я хотел бы напомнить, что НДС в 20% у нас уже существовал, а когда он только вводился, он вообще составлял 28%», — напомнил Макаров.

Однако, по его словам, в пик экономического роста в 2004 году правительство снизило ставку налога на 2 процентных пункта. Между тем сегодня ситуация в экономике поменялась, поэтому и ставка налога может быть другой.

«Было снижение, но никто не говорил, что это будет навсегда. Ставки могут меняться», — подчеркнул Макаров.

При этом участившаяся критика предложения, основанная на том, что рост НДС увеличит стоимость продуктов питания, не соответствует действительности, уверен Макаров.

«Я хотел бы напомнить, мы начинали дискуссию с того, что предлагалось отменить и 10% льготную ставку на продукты питания, социально значимые товары, детские товары. 10% ставка сохранена на всем льготным категориям, которая была до сих пор», — отметил Макаров.

Кроме того, по его словам, она не увеличивается на 2 процентных пункта, как ставка основного налога.

«Таким образом, на социально значимые товары НДС не меняется, поэтому то, что сейчас мы слышим о том, что цена повысится на продукты питания и детские товары, то это как минимум недобросовестно», — заявил Макаров.

На рассмотрении Госдумы сейчас находится правительственный законопроект об увеличении ставки НДС с 18% до 20% с 2019 года. В первом чтении депутаты планируют рассмотреть инициативу на пленарном заседании 1 июля.