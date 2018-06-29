Триполи, 29 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Ливийская береговая охрана заявила, что все 100 человек, пропавших у берегов государства, погибли, сообщает 29 июня Associated Press.

Цитата из х/ф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США Крушение судна

Порядка 100 нелегальных мигрантов, пытавшихся достичь территории Европейского союза, утонули, после того как их лодка перевернулась. Ранее беженцы считались пропавшими.

Напомним, в результате гражданской войны в Ливии, начавшейся в 2011 году после интервенции стран НАТО и убийства ее лидера Муаммара Каддафи, государство пытаются покинуть многие жители.

Беженцы ищут возможность добраться до берегов Европейского союза, что приводит к многочисленным смертям ввиду небезопасности подобных путешествий.