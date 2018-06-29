Москва, 29 июня, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Московской таможни, которые подозреваются в получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщает 29 июня пресс-служба столичного следственного управления СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Установлено, что с 4 апреля по 23 мая 2018 году ряд сотрудников таможни провели внеплановую проверку в одном из торговых центров Москвы, в рамках которой незаконно разрешили владельцам торговых помещений заменить дорогие меховые изделия, подлежащие таможенному контролю, на более дешевые. За это они получили 5 млн рублей в качестве взятки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший первый заместитель руководителя Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров, которого обвиняют в коррупции, обсуждал с женой возможность сжечь полученные от бизнесмена 26 млн рублей и $150 тыс.

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