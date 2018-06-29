Ярославль, 29 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Ярославле на въезде в город открыли стелу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Въездной знак

Внешний вид этого знака был выбран на конкурсе со второго раза. На первом победил знак, напоминающий своим внешним видом пистолет. Однако губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов этот проект раскритиковал, после чего был проведен второй конкурс и голосование жителей. Большинством голосов был выбран въездной знак, автором которого является Егор Збаранский.

Въездной знак

Въездной знак

Въездной знак, который в высоту достигает 10 метров, а в ширину 6, обошелся примерно в 15 миллионов рублей.

«По поручению губернатора мы построили эту прекрасную стелу. Сейчас мы видим ее исключительно благодаря вам: проектировщикам, архитекторам, тем, кто проводил конкурсы, согласовывал и обсуждал с населением, правительством Ярославской области, спонсорам, которые помогли профинансировать стелу, и, конечно, самим строителям, настоящим профессионалам. Эта стела стоит на въезде в город Ярославль. Все, кто едет по этой дороге, теперь будут знать, что в этом месте начинается город с 1000-летней историей», — сказал на открытии мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Между тем в региональном правительстве сообщали, что занявший второе место проект въездной стелы «Золотое кольцо» может быть установлен на въезде в Ярославль со стороны Тутаева.