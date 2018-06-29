Вильнюс, 29 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. МИД Литвы сегодня, 29 июня, выразил сожаление в связи с невозможностью организации в России «Миссии Сибирь» — пропагандистского проекта Литвы, в котором добровольцы не просто приводили в порядок могилы погибших во время сталинских ссылок, но и всячески культивировали якобы ответственность современной России за, как утверждают в Литве, «геноцид литовцев».

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, МИД Литвы, заявление которого опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства, посчитал, что таким образом Россия «вмешивается во внутренние процессы в Литве».

Так МИД Литвы ответил на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что именно в Литве власти искусственно мешают приводить в порядок захоронения советских воинов.

«В последние месяцы со стороны литовских властей наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы. Под предлогом разработки в министерстве культуры Литовской Республики новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия» оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, планируемые в текущем году на захоронениях советских воинов. На неоднократные обращения на этот счет нашего посольства в МИД Литвы и минкультуры Литвы вразумительной реакции не последовало. Одновременно серьезную обеспокоенность вызывают попытки демонтажа мемориалов советских воинов, особенно в г. Шяуляй, на фоне нежелания возобновлять работу над проектом двустороннего соглашения по воинским захоронениям. Хотя очевидно, что его подписание позволило бы подвести правовую основу под мемориальную деятельность России в Литве и, соответственно, Литвы в России», — сказала Захарова. Её комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

«Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России. Принято, в частности, решение воздержаться пока от выдачи виз литовцам, направляющимся в нашу страну в рамках проекта «Миссия Сибирь», целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных. При этом хотелось бы особо подчеркнуть, что это вынужденная мера. В случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию», — добавила Захарова.

В МИД Литвы заявили, что новый литовский порядок, который и привёл к замораживанию фактически всех работ с захоронениями советских воинов, «прозрачный, эффективный, безопасный». МИД Литвы также заявил, что «Миссия Сибирь» — это «гражданская и не политическая инициатива».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве ежегодно летом проходит масштабная патриотическо-пропагандистская акция под названием «Миссия Сибирь», которая превратилась в Литве в настоящее реалити-шоу.

Вначале широко освещаются мероприятия, как сотни добровольцев тренируются в Литве преодолевать большие расстояния пешим шагом, проводятся различные лекции на выявление самых «гражданственных» добровольцев, и только «лучших» в итоге формируют в отряд, который отправляют в Сибирь на места захоронения ссыльных литовцев.

Стоит отметить, что во время акции все СМИ Литвы превращаются в площадки для регулярных материалов с места проведения миссии, где рассказывается об «ужасной жизни современной России», «бедности, голоде и алкоголизме», «кровавом прошлом», «оккупации Литвы» и т. д.