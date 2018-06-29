Красногорск, 29 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В Московской области ожидается ухудшение погодных условий. Экстренное предупреждение о непогоде распространило региональное ГУ МЧС.

Жан Оноре Фрагонар. Гроза. 1750-е

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Согласно прогноза погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Подмосковье ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 20 метров в секунду.

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В ведомстве напомнили гражданам о правилах поведения при грозе, граде и ударе молнией, а также порекомендовали по возможности оставаться дома, закрывать форточки и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра, дожди сменят сухую и жаркую погоду в Москве уже в ближайшие дни.