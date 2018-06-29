Минск, 29 июня, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Государственный долг Белоруссии не прекращает расти. Так, по состоянию на 1 июня 2018 года, этот показатель составил 42,5 млрд рублей, то есть увеличился по сравнению с началом года на 292,5 млн рублей (0,7%). Об этом свидетельствуют данные министерства финансов республики, опубликованные сегодня, 29 июня.

Steven Millstein Долговое бремя

В целом к июню внутренний госдолг достиг отметки в 9,3 млрд рублей. С начала года он увеличился на 130,9 млн рублей (на 1,4%).

Между тем внешний госдолг Белоруссии, напротив, уменьшился. Этот показатель на начало первого летнего месяца составил $16,4 млрд, а это на $332 млн меньше (или на 2%) по сравнению с началом года.

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За первые пять месяцев в этом году Белоруссия привлекла внешний кредиты на общую сумму $1 064,9 млн. Это займы включают в себя $600 млн от еврооблигаций; $377 — из России (правительство и банки); $52,7 млн — от МБРР; $33,1 млн — от банков Китая; и ещё $2,1 млн — от Европейского банка реконструкции и развития и СИБ.

За это же время республика погасила внешние кредиты в общей сложности на $1 309,9 млн. По еврооблигациям — $800 млн; банкам КНР — $213,4 млн; правительству РФ — $174,6 млн; ЕФСР — $88,3 млн; МБРР — $ 32,5 млн; США — $700 тысяч; ЕБРР и СИБ — $400 тысяч.

Отметим, что внешний государственный долг республики к началу 2018 года составлял $16,7 млрд, то есть 30,7% ВВП. За 2017 год он увеличился на 22,6%. Что касается внутреннего государственного долга Белоруссии, то за 2017 год он вырос на 10,3% до 9,2 млрд белорусских рублей, а это 8,6% ВВП. Государственный долг Белоруссии непрерывно растёт вот уже много лет подряд.

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В марте 2018 года президент республики Александр Лукашенко потребовал, чтобы правительство занялось сокращением внешнего долга. Белорусский лидер отметил, что для страны «отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга — непозволительная роскошь». Позднее заместитель министра финансов Юрий Селиверстов заявил, что для сокращения долга необходимо его не наращивать. Для этого замминистра предложил активизировать внутренние источники страны, чтобы погашать старый долг и не брать новые кредиты, проводя «очень взвешенную политику».

В то же время многие эксперты обращают внимание на то, что Белоруссия увязает в кредитах. В конце 2017 года Лукашенко отмечал, что госдолг будет расти быстрее, чем экономика. В этом году долговые обязательства республики оценили в $3,8 млрд. В частности, это погашение основного долга в $2,5 млрд. На его обслуживание уйдет еще более $1,2 млрд.

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