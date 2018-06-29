Москва, 29 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов и тренер московского «Локомотива» Юрий Семин признаны лучшими в российском футболе по итогам сезона-2017/2018, сообщила 29 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Андрей Пронин ИА REGNUM Фёдор Смолов на поле

«В Доме футбола прошло очередное заседание Исполкома РФС, на котором в числе прочего был утвержден список лауреатов», говорится в сообщении.

Победителями в номинациях признаны:

Федор Смолов — лучшим футболистом года, «Краснодар».

Александр Головин — «надеждой» (среди юношей до 21 года), ЦСКА.

Юрий Семин — лучшим тренером года, «Локомотив».

Владислав Безбородов — лучшим арбитром года, Санкт-Петербург.

«Локомотив» — лучшей командой года, Москва.

Сергей Галицкий — за вклад в развитие футбола «Краснодар».

Добавим, что следующий футбольный сезон в России откроется 27 июля матчем московских команд «Локомотив» и ЦСКА.