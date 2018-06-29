Мюнхен, Германия, 29 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Facebook умеет подслушивать с помощью микрофона мобильного телефона. У технического концерна имеется сотня подобных патентов в закромах, и пользователям пора возмутиться подобными злоупотреблениями, пишет газета Süddeutsche Zeitung 29 июня.

Цитата из м/ф «Большой Ух». реж Юрий Бутырин. 1989. СССР Подслушивает

Ханжество Facebook проявляется в телевизионных и интернет-роликах, в которых корпорация извиняется за всё, что пошло не так в последние несколько месяцев: спам, фейковые новости, утечка данных пользователей. «Это изменится», — так звучит центральное послание компании. Мол, с этого момента все пользователи и их данные будут в безопасности. На заднем плане ролика изображены счастливые люди и звучит мелодия из музыкальной шкатулки, убаюкивающая малыша.

Кампания с извинениями кажется лицемерной, если учесть последние новости из США: Facebook получил патент, который позволяет активировать микрофоны при помощи аудиосигнала. То есть можно будет включить микрофон на смартфоне пользователя и записать окружающий шум.

Это пугает и одновременно подтверждает опасения тех, кто заявляет о тотальном наблюдении. На деле патент будет очень интересен для заказчиков рекламы: реклама может быть лучше адаптирована к пользователям, если их подслушивать. Тем временем от компании звучат заверения, что использование технологии не планируется, по крайней мере на данное время. Последствием могла бы стать порча имиджа, после которой Facebook вряд ли сможет восстановить репутацию.

Более правдоподобным кажется то, что Facebook получил этот патент, как и сотни других не менее страшных изобретений, чтобы предотвратить конкуренцию. В настоящее время в технологической индустрии ведется настоящая гонка вооружений, а будут ли эти изобретения когда-либо использованы — уже вторичный вопрос. Ими хочется обладать, чтобы их не было ни у кого другого.

Большой вопрос ближайших лет: будет ли общество сопротивляться против таких излишеств? Или в один прекрасный день люди позволят убаюкать себя сладкой мелодией?