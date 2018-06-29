Нью-Йорк, США, 29 июня, 2018, 14:09 — ИА Регнум. С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) стартовала к Международной космической станции (МКС) ракета Falcon 9 с космическим кораблем Dragon на борту. Трансляция запуска ракеты ведётся 29 июня на сайте компании SpaceX.

Nasa.gov Спутник SpaceX Dragon на орбите

По данным американского управления по аэронавтике и исследованиям космоса (НАСА), космический корабль доставит на МКС продовольствие и материалы, необходимые для научных исследований. Отмечается, что запуск корабля Dragon стал уже 15-м по счёту.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая основатель американской компании SpaceX Илон Маск обнародовал окончательный дизайн нового пилотируемого корабля Crew Dragon, предназначенного для запуска астронавтов на МКС.

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