Владимир, 29 июня, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Владимира 29 июня арестовал главу регионального управления Росгвардии Алфию Мокшину, которая подозревается в получении взяток. Женщина пробудет в СИЗО минимум два месяца — до 26 августа.

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На помещении главы Росгвардии настаивало СУ СК РФ по Владимирской области, прокуратура просила для Алфии Мокшиной домашний арест, сообщило издание «Зебра ТВ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алфия Мокшина была задержана 27 июня. Следствие считает, что женщина вымогала у провинившихся подчиненных взятки за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Следователи уверены, что через посредника она получила крупные суммы от руководства сразу нескольких территориальных подразделений Росгвардии.

По данным газеты «Коммерсантъ», освобождение от дисциплинарной ответственности стоило около 40 тыс. рублей.