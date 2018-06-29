В Турции изъяли свыше 100 кг героина
Анкара, 29 июня, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции изъяли в восточной провинции страны Ван более 100 кг героина, сообщает 29 июня Anadolu.
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Пакеты с наркотиком
Конфискация произошла во время досмотра подозрительного фургона. Службы наркоконтроля остановили его и произвели досмотр. В багажнике транспортного средства были обнаружены запрещенные вещества.
Напомним, правоохранительные службы Турции регулярно проводят рейды по изъятию наркотиков и аресту наркоторговцев. Последнее крупное задержание было произведено 26 июня, когда под стражу попали 20 человек.