Ташкент, 29 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана решил не устанавливать строгие нормы относительно свадебных и иных торжеств, сообщает 29 июня издание «Народное слово».

Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия Праздничные гулянья

Сенаторы считают, что скромного и экономичного проведения торжественных мероприятий можно достичь за счёт пропаганды среди населения, личного примера и образцовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана Кахрамон Куранбаев заявил, что распространял «правильное» отношение к свадебным торжествам путём остановки свадебного кортежа и разгона гостей.

В июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал поступок Куранбаева предательским.