Ярославль, 29 июня, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Акционерное общество «Группа компаний ЕКС», которая выиграла два лота на ремонт дорог в рамках проекта БКД, наняла субподрядчика из Углича. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активисты общественного движения «Дороги Ярославля».

City-yar.ru Ремонт ул. 1-ая Шоссейная

Всего в двух районах «Группа компаний «ЕКС» должна отремонтировать 9 дорог. В Брагино это Ленинградский проспект, улицы Блюхера, Большая Норская, Громова. В Заволжской районе отремонтируют проспект Авиаторов, улицы Клубная, Спартаковская и 1-я Шоссейная.

Но на улице 1-а Шоссейная фактически работает субподрядная организация — «Угличское ДСУ».

«Углич сказал, что они будут работать в обоих районах. Дополнительно будет подрядчик, который будет заниматься бортовым камнем и бордюрами, но это стандартная практика. ЕКС собирается, по их словам, покупать фрезу и укладчик, то есть дополнительную технику, и, может быть, они своими, пока не очень понятными силами, все же будут работать», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM представитель «Дорог Ярославля» Темур Абдуллаев.

Жители же говорят о том, что на 1-ой Шоссейной дорожники работают до 5 часов, после этого на объекте никого нет.

«Учитывая, что отфрезеровали только одну улицу Шоссейную и вышли на Клубную, а уже почти начало июля, темпы не очень радуют. 4 июля они хотят выходить на проспект Авиаторов», — говорит Темур Абдуллаев.

Между тем «Угличское ДСУ» уже работало в Ярославле по программе БКД, и тоже в Заволжском районе. Тогда к качеству выполненных работ каких-то серьезных претензий не возникло ни у общественников, ни у контролирующих органов.

По контракту на всех объектах Заволжского района подрядчик должен завершить работы до 10 октября, однако все асфальтовое покрытие здесь планируют уложить уже к началу сентября.

В мэрии Ярославля на общегородском совещании мэру пообещали, что 2 июля подрядчик выйдет на объекты в Дзержинском районе. На настоящий момент подрядные организации ведут работы уже на 8 из 23 улиц Ярославля, которые отремонтируют в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги». Полностью завершен ремонт улицы Златоустинская. В региональной части агломерации работы ведутся на шести объектах.