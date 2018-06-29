Джакарта, 29 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад предложил Индонезии совместно бороться с негативной европейской кампанией касательно пальмового масла из Азии, сообщает Kompas.

Aleksey.udovenko Плоды масличной пальмы

«Мы столкнулись с той же проблемой. Экспорт пальмового масла в Европу снижается. Мы должны совместно бороться», — заявил Махатхир Мохамад в совместном заявлении для прессы в ходе своего визита в Индонезию (29/06/2018).

Премьер-министр Малайзии утверждает, что причины, по которым Европа отклоняет продукты из пальмового масла, ошибочны.

Известно, что Европа отказалась от сырого пальмового масла, потому что, как полагают, для посадки пальм в Азии вырубаются леса. Эту деятельность в Европе считают «вредной» для окружающей среды.

«Всё совсем не так», — заявил Махатхир Мохаммад. «Мы все помним, что когда-то Европа была покрыта лесами, но сейчас они их вырубили. Нам нужна более широкая площадь (для масличной пальмы), а они обвиняют нас в загрязнении климата», — продолжил он.