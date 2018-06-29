Калуга, 29 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В Москве 28 июня губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в деловом вечере Клуба инвесторов, который традиционно состоялся в областном представительстве правительства Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, во встрече приняли участие около 200 человек — представители регионального кабинета министров, руководители российских и международных компаний, институтов развития и корпораций, финансовых организаций, потенциальные деловые партнеры.

Сергей Лялякин, пресс-служба правительства Калужской области На встрече в Клубе инвесторов Калужской области. Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

В 2018 году Клуб инвесторов отметил 10-летие создания. Юбилейная встреча была посвящена достижениям и перспективам инвестиционной политики региона. Выступая с приветственным словом, глава калужского региона Анатолий Артамонов подчеркнул, что только совместные усилия бизнеса и власти способствуют успешному развитию Калужской области:

«За последние десять с небольшим лет в нашу экономику вложено около 900 миллиардов долларов инвестиций». По его словам, область продолжает совершенствовать деловой климат, создавая новые и укрепляя действующие институты развития. В частности, начало работу агентство развития туризма: «Мы хотели бы увеличить число гостей области, в том числе используя потенциал Международного аэропорта «Калуга». В этом году здесь открыт пункт постоянного пропуска через госграницу, что позволяет принимать международные рейсы».

В числе приоритетных направлений для вложения капитала калужский губернатор назвал сельское хозяйство, фарминдустрию, информационно-коммуникационные технологии, цифровую экономику. Также Анатолий Артамонов предложил компаниям, которые уже успешно работают в регионе, стать партнерами области в привлечении дополнительных инвестиций. В качестве преференций для них губернатор выразил готовность рассмотреть возможность предоставления новых мер поддержки.

Участникам встречи также рассказали о новых возможностях транспортно-логистического комплекса «Фрейт Вилладж Ру». Состоялось награждение компаний-партнеров объединенного стенда Калужской области. В этом году стенд был представлен на Российском инвестиционном форуме в Сочи и на Петербургском международном экономическом форуме, вызвав большой интерес участников и гостей.