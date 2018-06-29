Рим, 29 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. В Италии разгорается скандал вокруг бывшего премьер-министра, лидера Демократической партии Маттео Ренци: он купил дом во Флоренции за 1,3 млн евро, которые взялись неизвестно откуда, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 29 июня.

Цитата из м/ф «Приключения поросёнка Фунтика». Реж. Анатолий Солин. 1986. СССР «Ловкость рук и никакого мошенства!»

Особое недовольство комментаторов вызывает тот факт, что экс-премьер совсем недавно, в январе 2018 года, публично заявлял, что на его счетах лишь 40 тысяч евро и что его жена тоже не является богатым человеком.

Наблюдатели отмечают, что Ренци никогда не занимался ничем, кроме политики, а потому непонятно, откуда могла взяться столь значительная сумма, если только не коррупционным путем.

В свою очередь сторонники Ренци и Демократической партии предлагают не вести подсчет чужих денег и отмечают, что экс-премьер, как и любой другой человек, мог, к примеру, продать старый дом для того, чтобы купить новый.

Комментариев самого Маттео Ренци в публикациях не представлено.