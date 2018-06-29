Москва, 29 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В Москве упростили процедуру аттестации школьных учителей. Как заявил глава департамента образования столицы Исаак Калина, информационные технологии позволяют избавить преподавателей от лишних условностей и ненужных процедур оформления, которые могут отвлекать их от процесса обучения школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

«Мы не нарушаем ни одного пункта федерального документа, мы просто намного упростили процедуру благодаря тому, что у нас есть сегодня великолепные информационные системы, которые нам позволяют видеть результаты, динамику результатов московских школьников, которых учат московские учителя», — отметил Исаак Калина.

Он подчеркнул, что московская система образования сегодня ориентируется на уважительное отношение к ученику и бережное отношение ко времени учителя. Для прохождения аттестации от преподавателя сегодня ничего не требуется, кроме хорошей работы, показатель которой выражается в достижениях учеников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве увеличилось число призеров Всероссийской олимпиады школьников. Ровно половина победителей заключительного этапа олимпиады — это учащиеся московских школ (191 человек, 50,7% от общего числа участников).

Также в департаменте образования Москвы поддержали инициативу внесения в регулярное расписание посещение театров. При этом руководитель департамента Исаак Калина уточнил, что решение носит исключительно рекомендательный характер.