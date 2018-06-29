Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Компания «Газпром» уже в 2018 году может выйти на новый исторический рекорд и поставить зарубежным странам около 200 млрд кубометров газа. Такой прогноз сегодня, 29 июня, выступая на годовом собрании акционеров концерна, сделал глава правления газовой монополии Алексей Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

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Он сообщил, что только за первое полугодие 2018 года концерн поставил на рынок 101,2 млрд кубометров газа. Это на 5,7%, или на 5,5 млрд кубометров превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017 года. Миллер пояснил, что главными факторами роста спроса стало повышение экономической активности в странах Европы и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи, пишет РБК.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за пять месяцев 2017 года «Газпром» увеличил объём поставок газа в страны Европы на 9,5 млрд кубометров или на 13,3%. По сравнению с 2016 годом динамика потребления существенно возросла — на 6,9%.