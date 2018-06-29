«Газпром» готов ставить рекорды по поставкам газа за границу – Миллер
Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Компания «Газпром» уже в 2018 году может выйти на новый исторический рекорд и поставить зарубежным странам около 200 млрд кубометров газа. Такой прогноз сегодня, 29 июня, выступая на годовом собрании акционеров концерна, сделал глава правления газовой монополии Алексей Миллер.
Читайте также: Поставки газа в Европу выросли с начала года на 13,3% — Миллер
Он сообщил, что только за первое полугодие 2018 года концерн поставил на рынок 101,2 млрд кубометров газа. Это на 5,7%, или на 5,5 млрд кубометров превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017 года. Миллер пояснил, что главными факторами роста спроса стало повышение экономической активности в странах Европы и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи, пишет РБК.
Ранее по теме: «Газпром» планирует в 2018 году нарастить экспорт газа в ЕС
Как сообщало ИА REGNUM, только за пять месяцев 2017 года «Газпром» увеличил объём поставок газа в страны Европы на 9,5 млрд кубометров или на 13,3%. По сравнению с 2016 годом динамика потребления существенно возросла — на 6,9%.