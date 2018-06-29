Киев, 29 июня, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Для президента России Владимира Путина встреча с президентом США Дональдом Трампом станет «имиджевым событием». Об этом 29 июня в эфире канала «112 Украина» заявил политический эксперт Олег Котенко.

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«Будет обсуждаться вопрос не только Украины, хотя этот вопрос однозначно поднимут, но не в том контексте, который нужен самой Украине. Разговор будет вестись об экономике и о том, что Крым останется за Россией. А уступки мы получим по какому-нибудь Донбассу. Эта встреча будет определенным индикатором», — сказал Котенко.

Он прогнозирует, что встреча глав государств продлится «не меньше пяти часов». «Они будут говорить обо всём — коснутся и Кореи, Китая, потоков («Северного потока — 2») и выборов, и Турции. Военные вопросы всегда поднимались на встрече и будут подниматься. Путин показывает, что Россия — сильная держава и что он влияет на определенные геополитические движения во всём мире. Покажет, что у него есть серьезные ракеты, которые летают, которые могут долететь и которые могут уничтожить. Разговаривать с позиции силы даже с таким представительным человеком, как Трамп — это техника и тактика Путина», — считает Котенко.

Он также прогнозирует, что Путин окажет давление на Трампа и вынудит его «отдать долги».

«Путин — сотрудник спецслужб. Морально-психологическое состояние у него намного крепче, чем у Дональда Трампа, который позиционирует себя как серьезный бизнесмен. У Путина намного больше набор технических уловок, чем у Трампа. Возможно, он в каких-то моментах сможет обмануть Трампа… Трамп каким-то образом зависит от России. К победе Трампа была причастна в том числе и Россия. Сейчас нужно отдавать какие-то долги. Трамп резко меняет риторику, что давайте сделаем G-8. Наверное, у Путина есть рычаги, которыми он будет давить на Трампа», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки пройдет встреча президентов России и США. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча продлится несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Главы государств уделят особое внимание таким темам, как двусторонние отношения, урегулирование конфликта в Сирии и разоружение, также возможно принятие совместного заявления.