Пермь, 29 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Артисты Пермского театра оперы и балета начинают свои выступления на XIV Международном фестивале Les Étés de la Danse в Париже, сообщает 29 июня корреспондент ИА REGNUM.

Антон Завьялов Артисты Сергей Мершин и Альбина Рангулова

В течение трех дней с 28 по 30 июня артисты четыре раза представят на суд зрителей балет «Времена года», созданный американским хореографом Джеромом Роббинсом, со дня рождения которого в 2018 году исполняется 100 лет.

«Пермский театр оперы и балета — один из немногих в России, где можно увидеть постановки Джерома Роббинса. «Времена года», которые труппа везет в Париж, идет только на пермской сцене. Премьера в Перми состоялась в 2007 году, спустя 28 лет после первого представления нью-йоркской публике», — отмечают в пресс-службе театра.

Артисты Пермского балета выступят в сопровождении оркестра Proaéttée под управлением дирижера Артема Абашева.

Напомним, Пермский театр оперы и балета считается одним из лучших в мире благодаря традициям, заложенным еще в годы Великой Отечественной войны, когда в город был эвакуирован Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени Сергея Кирова.