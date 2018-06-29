Ташкент, 29 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил подготовить постановление, направленное на улучшение условий обучения, воспитания, труда, отдыха и лечения инвалидов, сообщили 29 июня в пресс-службе главы государства.

Слуховой аппарат

29 июня Мирзиёев посетил центр культуры глухонемых общества глухих Узбекистана. Глава государства подарил центру культуры автобус. В рамках постановления президента, принятого 11 июня 2018 года, в центре культуры глухонемых также было организовано швейное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого в Узбекистане планируется развивать производство протезно-ортопедических изделий и реабилитационных технических средств.