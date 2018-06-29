США репетируют ядерный удар и пытаются повлиять на Индию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Военные учения: США отрепетировали начало ядерной войны;
- Ещё на полгода: Евросоюз намерен продлить санкции против Москвы;
- Чаша весов: Таллин не исключил отказа от синхронизации электросетей с ЕС;
- Попытка переубедить: США пытаются отговорить Индию от С-400;
- Поддержка стабильности: нулевая пошлина на экспорт российского зерна сохранится.
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