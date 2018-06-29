Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте станет одним из центральных событий предстоящего месяца. Об этом заявил на селекторном совещании 29 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он рассказал о морской и воздушной части будущего парада.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Военно-морской флот

Главный военно-морской парад пройдёт в воскресенье, 29 июля, в День Военно-Морского Флота. В нём примет участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.

Как сообщил министр обороны, парад откроют артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знамёнами соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск в годы Великой Отечественной войны.

В основной части парада на акватории Невы и Финского залива зрителям будут показаны современные образцы вооружения и военной техники, стоящие на вооружении ВМФ России и морской авиации.

Среди них будут 18 новых и новейших кораблей и катеров, в том числе введенные в строй в текущем году малый ракетный корабль типа «Каракурт» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

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Ракетный корабль «Шквал» типа «Каракурт» спущен на воду в Петербурге

«Не менее интересной будет и воздушная часть парада, где будут показаны модернизированные самолёты Ил-38Н с новым поисково-прицельным комплексом «Новелла», истребители Су-30СМ последнего поколения и Су-33 с доработанной системой прицельного бомбометания, а также вертолёты Ка-27М с улучшенной радиогидроакустической аппаратурой «Кема», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны поручил всем подчиненным ответственно подойти к подготовке Главного военно-морского парада и «сделать всё, чтобы оно прошло на самом высоком уровне».

Напомним, первый раз Главный военно-морской парад был проведен в Петербурге и Кронштадте в июле 2017 года. Его признали одним из самых запоминающихся событий 2017 года.