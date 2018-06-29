Вашингтон, 29 июня, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Исследователи из университета Калифорнии в Беркли (США) пришли к выводу, что показатели смертности у людей старше 105 лет выходят на своеобразное «плато», а это может означать, что никакого предельного уровня жизни человека не существует. Об этом говорится в статье, размещённой в журнале Science.

Василий Чекрыгин. Эскиз фрески «Воскрешение» (фрагмент). 1920-е

Согласно данным учёных, исследовавших демографические показатели итальянцев в возрасте от 105 лет и старше, уровень смертности в возрасте 105 и 110 лет у человека примерно одинаков, в то время как до 80 лет данный показатель лишь растёт, а от 80 до 105 лет — постепенно начинает снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские учёные нашли новый способ восстанавливать повреждения спинного мозга человека после полученной травмы. Процессы регенерации клеток нервной ткани специалисты университета Монаш изучили на аквариумных рыбках данио-рерио.

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