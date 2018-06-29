Пальма-де-Майорка, Испания, 29 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. В районе Балеарских островов в Средиземном море впервые за 30 лет была обнаружена большая белая акула, пишет газета Kurier.

Pterantula Большая белая акула

28 июня об обнаружении редкого хищника сообщил испанский морской исследовательский центр Alnitak под руководством биолога Рикардо Сагарминаги. В 12 км от острова Кабрера 10 участников международной научной экспедиции наблюдали 5-метровую акулу в течение часа, зафиксировав ее на фото и видео.

«В последние годы сообщалось о возможных наблюдениях, которые не были подтверждены, и ходили разные слухи. Это первое научное подтверждение наличия белой акулы в испанских водах в течение как минимум 30 лет», — сообщил центр Alnitak в социальных сетях.

Большая белая акула, самый опасный для людей морской хищник, находится под угрозой исчезновения. Чаще всего ее особи достигают длины 4,5 м, но имеются сообщения об акулах длиной свыше 6 м.