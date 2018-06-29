Челябинск, 29 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Челябинске начат ремонт главного памятника Ленину, который находится на площади Революции. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Кирилл Палеолог Памятник Ленину на пл. Революции, установленный в 1959-м году

Контракт на ремонт выиграла фирма из Перми. Сумма работ составляет 14,8 млн рублей.

В планах рабочих — замена гранитных плит памятника. При этом саму скульптуру обещают не трогать.

Памятник Ленину был создан в конце 1950-х годов. На десятиметровом постаменте возвышается пятиметровая скульптура. На постаменте надпись: «В. И. Ленину от трудящихся Челябинска».