В Челябинске начали ремонт главного памятника Ленину
Челябинск, 29 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В Челябинске начат ремонт главного памятника Ленину, который находится на площади Революции. Об этом журналистам сообщили в администрации города.
Кирилл Палеолог
Памятник Ленину на пл. Революции, установленный в 1959-м году
Контракт на ремонт выиграла фирма из Перми. Сумма работ составляет 14,8 млн рублей.
В планах рабочих — замена гранитных плит памятника. При этом саму скульптуру обещают не трогать.
Памятник Ленину был создан в конце 1950-х годов. На десятиметровом постаменте возвышается пятиметровая скульптура. На постаменте надпись: «В. И. Ленину от трудящихся Челябинска».