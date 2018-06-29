Париж, 29 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Глава французской партии Марин Ле Пен заявила в пятницу, 29 июня, что европейское соглашение о миграции «совершенно не решает проблему миграции». Об этом сообщает Le Point.

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«Это соглашение совершенно не решает проблему миграции, но имеет одно преимущество: страны ЕС теперь имеют право сказать «нет». Макрон будет нести исключительную ответственность за массовую иммиграцию во Францию», — заявила глава партии «Национальное слияние» Марин Ле Пен.

Лидеры ЕС пришли к соглашению по вопросу миграции, которое приветствовала Италия, угрожающая сорвать саммит в Брюсселе.

Компромисс, достигнутый после девяти часов обсуждений, предлагает «новый подход». Мигрантам, спасенным в европейских водах, предлагается разместиться в «контролируемых центрах», которые государства-члены будут создавать «на добровольной основе». Затем в самих центрах будет происходит отбор.

«Италия больше не одна», — приветствовал соглашение глава итальянского правительства Джузеппе Конте.